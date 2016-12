Meteo, prevista neve sull'Appennino

foto Ansa Correlati Le previsioni in grafica

La situazione in Europa 10:22 - Oggi ancora nuvole e un po' di piogge al Centronord, con neve sulle Alpi anche al di sotto di 1.500 metri e soprattutto sull'Appennino tosco-emiliano. Domani al Nord tornerà a farsi vedere quasi ovunque il sole, e l'inizio della nuova settimana invece sarà caratterizzato da prevalenza di tempo bello e temperature in rialzo. Da mercoledì, però, una nuova perturbazione riporterà il maltempo e un nuovo calo delle temperature. - Oggi ancora nuvole e un po' di piogge al Centronord, con neve sulle Alpi anche al di sotto di 1.500 metri e soprattutto sull'Appennino tosco-emiliano. Domani al Nord tornerà a farsi vedere quasi ovunque il sole, e l'inizio della nuova settimana invece sarà caratterizzato da prevalenza di tempo bello e temperature in rialzo. Da mercoledì, però, una nuova perturbazione riporterà il maltempo e un nuovo calo delle temperature.

Quindi oggi al mattino nuvole su gran parte del Paese, con piogge sparse al Nordovest, Friuli, Venezia Giulia, Toscana, Umbria, zone interne di Abruzzo e Molise, Sardegna settentrionale; neve sulle Alpi oltre 900-1000 metri. Nel pomeriggio tempo in prevalenza bello all'estremo Sud, ancora nuvoloso o molto nuvoloso altrove: piogge sparse su Triveneto, Emilia, Lombardia orientale, Levante Ligure, Toscana, Umbria e Lazio, con nevicate sulle Alpi al di sopra di 1200-1500 metri. Le temperature massime previste per oggi sono in lieve rialzo al Nordest, stazionarie o in leggero calo nel resto del Paese. Il dato rilevante è che sono al di sotto delle medie stagionali ovunque e tipiche addirittura del mese di marzo al Nord (vedi grafica in allegato). Ventoso per venti occidentali o di Maestrale in gran parte del Centrosud e Isole. Vento più forte in Sardegna e sul Medio e Alto Tirreno con raffiche fino a 50-60 km/h. Oggi avremo delle nevicate sulle Alpi oltre i 900-1000 metri. A differenza di ieri saranno nevicate meno intense. Le nevicate più significative questa volta toccheranno l'Appennino tosco-emiliano sopra i 1300-1400 metri.



Le previsioni per domenica - Domenica tempo in prevalenza bello al Nord, estreme regioni meridionali e Isole, nonostante un po' di nuvolosità al mattino sul Triveneto; ancora nuvolosità variabile con qualche pioggia in mattinata in Umbria e Marche e qualche scroscio di pioggia su Lazio, Abruzzo, Molise, nord Puglia e Campania. Temperature massime in crescita al Nord, in Toscana e Sardegna.



La tendenza per la prossima settimana - Lunedì e martedì saranno due giornate tutto sommato buone con graduale rialzo termico. I valori massimi si riporteranno vicini alle medie, intorno ai 20-25°C. Al mattino farà ancora fresco al Centronord. Tra la fine di martedì e mercoledì è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica, la n 9 di maggio. Questa perturbazione farà già peggiorare il tempo nella seconda parte di martedì al Nordovest dove torneranno rovesci e temporali. Tra mercoledì e venerdì attraverserà un po' tutta l'Italia portando instabilità prima al Nord e successivamente al Centrosud. Al momento sembra che il prossimo fine settimana poi il tempo migliori.



Mercoledì torna il maltempo - Questa nuova perturbazione si accompagnerà di nuovo ad aria fredda che da mercoledì riporterà nuovamente le temperature al di sotto delle medie stagionali, prima al Nord e successivamente sul resto del nostro Paese.