Stato-mafia:chiesti 9 anni per Mori

17:00 - Il pm Nino Di Matteo, ha chiesto la condanna a nove anni di carcere per l'ex generale dei carabinieri Mario Mori, e sei anni e sei mesi per il colonnello Mauro Obinu. Entrambi sono imputati di favoreggiamento alla mafia. Mori è Obinu sono accusati di avere favorito la latitanza del boss Bernardo Provenzano in nome della trattativa che pezzi dello Stato, dal '92, avrebbero stretto con la mafia.