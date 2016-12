foto Ansa

10:46

- Un militare delle forze speciali italiane è rimasto ferito all'addome da un colpo d'arma da fuoco nel corso di una esercitazione al combattimento in provincia di Pisa. L'incidente, sul quale sono in corso accertamenti, è avvenuto la scorsa notte: l'istruttore del nono reggimento paracadutisti "Col Moschin" è stato subito soccorso e trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono stabili.