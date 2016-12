Meteo, neve e freddo al Nord: inverno a maggio

Venerdì di maltempo - Oggi molte nubi al Nordest e Toscana con rovesci e temporali sparsi su Triveneto e Romagna e, solo al mattino, anche su Emilia e Alta Toscana, mentre sulle Alpi cadrà ancora la neve oltre 900-1200 metri. Alternanza di sole e nuvole nel resto d’Italia con qualche piovasco solo sulla Calabria Tirrenica. Dopo una mattinata di pioggia migliora anche in Lombardia. Venti sostenuti, occidentali o di Libeccio, su quasi tutti i mari.



Temperature in netto calo - Temperature massime in diminuzione al Nord, dove in generale rimarranno inferiori a 18 gradi; stazionarie o in leggero rialzo altrove Previsti soltanto 14°C di massima a Venezia e Verona, 10°C a Bolzano, 17°C a Milano, 15°C a Bologna. Un anno esatto fa, il 24 maggio 2012, in molte città si sfioravano i 30°C.



Perché arriva questo freddo fuori stagione a maggio? - L’Anticiclone delle Azzorre, responsabile di fasi di tempo più stabile, rimane ancora in disparte, fuori dai confini europei e confinato sull'Atlantico. Da questa posizione continua a favorire la discesa di correnti d’aria che, dalla zona della Groenlandia, stanno portando un clima molto freddo anche sull'Europa centro-occidentale a partire dalle Isole Britanniche. Sabato ancora neve e freddo - Sabato peggioramento al Centronord, a iniziare dalle regioni di Nordovest e dalla Toscana, dove sin dal mattino tornerà anche qualche pioggia. Tra pomeriggio e sera le precipitazioni si estenderanno a tutte le regioni centro-settentrionali, fatta eccezione per Abruzzo e Molise. Non saranno però piogge particolarmente battenti e insistenti. Cadrà anche la neve sulle Alpi e sull’Appennino emiliano fino a circa 1200 metri di quota. Situazione migliore al Sud, con ampie zone di sereno. Attenzione ai venti che saranno sostenuti: le regioni più ventose saranno la Toscana, il Lazio e la Sardegna con venti a 50-60 km/h.



Domenica migliora a partire dal Nordovest - Domenica sarà ancora una giornata piuttosto fresca e avremo una generale tendenza al miglioramento a iniziare dal Nordovest, anche se ci saranno comunque molte nubi alternate al sole. In mattinata ancora qualche piovasco al Nordest e nelle zone interne del Centro. Sarà un’altra giornata ventosa dappertutto. Temperature in lieve rialzo al Centronord ma ancora al di sotto delle medie stagionali.



Da lunedì temperature in rialzo - Lunedì e martedì saranno due giornate tutto sommato buone con graduale rialzo termico. I valori massimi si riporteranno vicini alle medie, intorno ai 20-25°C. Al mattino farà ancora fresco al Centronord. Tra la fine di martedì e mercoledì è previsto un rapido passaggio nuvoloso al Centronord ma senza piogge significative.