Alfano: sicurezza tra le priorità del governo

foto Ap/Lapresse 08:48 - "La decisione del nuovo capo della Polizia è imminente e sono certo che verrà fuori la scelta migliore per il nostro Paese". Così il ministro dell'Interno Angelino Alfano, assicura il Paese che l'emergenza sicurezza è in cima alla lista delle priorità insieme ad economia e lavoro. "Siamo attenti alle problematiche di carattere sociale e sulle ricadute di queste sull'ordine pubblico", aggiunge.

In un'intervista al Mattino, Alfano precisa che "il governo sa che il quadro attuale, se da un lato necessita di provvedimenti in grado di rilanciare il tessuto economico dall'altro, nell'immediato, impone di mantenere sempre più alta l'attenzione sulle problematiche di carattere sociale e sulle ricadute di queste sull'ordine pubblico".



''La crisi - spiega Alfano - può innescare fenomeni molto gravi ma siamo in grado di affrontarli''. Così come ''affronteremo l'emergenza di Napoli nei tavoli competenti e prenderemo le decisioni necessarie, dopo avere ascoltato, a vario livello, le istituzioni locali'', sottolinea Alfano spiegando di avere già incontrato il governatore Caldoro e di avere in programma per la prossima settimana quello con il sindaco Luigi De Magistris.



''Non è certo militarizzando il territorio - spiega - che si risolve il problema'', tuttavia ''l'impiego di militari nei presidi fissi potrà essere importante per liberare unità delle forze di polizia da utilizzare nel controllo del territorio''.