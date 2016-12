E' già arrivato l'autunno: temperature in calo

foto Meteo.it Correlati Le previsioni in grafica

10:48 - Oggi al Centrosud ancora molte piogge, a tratti intense, e venti forti per l'insistere di un vortice depressionario. Poi alla fine di oggi sensibile peggioramento del tempo anche al Nord per l'arrivo di correnti fredde provenienti dal Nord Europa le quali domani riporteranno anche la neve sulle Alpi al di sotto dei 1500 metri, localmente anche fino 800-900 metri. Le temperature saranno al di sotto della norma.

Le previsioni per oggi - Quindi oggi bel tempo al Nordovest. Temporanee schiarite anche sull'alto Adriatico, nuvole sul resto del Paese. Nel corso del giorno rovesci e temporali bagneranno i rilievi del Triveneto, l'Appennino Settentrionale, gran parte del Centro, Campania, Puglia settentrionale e Calabria; qualche pioggia anche nel nord della Sicilia. Tra sera e notte rovesci e temporali sparsi su Lombardia e gran parte del Nordest. Temperature massime in calo al Centrosud. Venti forti, occidentali o di Maestrale, su quasi tutti i mari del Centrosud, in Abruzzo, al Sud e nelle Isole con raffiche fino a 70-80 km/h.



Torna la neve - Tra questa notte e domani nevicherà sulle Alpi intorno ai 1000-1300 metri, localmente la neve potrà arrivare a 800-900 metri.



La tendenza - Venerdì: giornata ovunque ventosa: in particolare, soffierà un forte Libeccio sul Mar Ligure. Qualche rovescio o temporale su Lombardia orientale, Emilia Romagna, Nordest e Appennino toscano. Rovesci nevosi sulle Alpi centro-orientali fino a 1000-1300 metri (la quota si abbasserà sulle zone di confine). Deboli e sporadiche piogge su Campania e Calabria tirrenica. Nubi sparse nel resto del Paese. Temperature in calo al Nord, più sensibile al Nordest. In rialzo sulle regioni centrali adriatiche per effetto dei venti che ruoteranno da freddi venti di Tramontana a più tiepidi venti di Libeccio.



Sabato: giornata di maltempo al Centronord con piogge e rovesci sparsi soprattutto nella seconda parte della giornata. Neve sulle Alpi intorno ai 1000-1300 metri. Temperature decisamente inferiori alla norma: le massime faranno registrare valori anche di 5-8 gradi sotto le medie del periodo. Alternanza di nubi e sole al Sud e nelle Isole. Venti ancora sostenuti al Centrosud.



Domenica: generale tendenza al miglioramento a iniziare dal Nordovest. In mattinata ancora qualche piovasco al Nordest e nelle zone interne del Centro. Sarà un'altra giornata ventosa dappertutto. Temperature in lieve rialzo al Centronord ma ancora al di sotto delle medie stagionali.



Venerdì sensibile calo delle temperature - Una nuova massa d'aria fredda, proveniente dal Nord Atlantico, nella giornata di oggi attraverserà le Isole Britanniche, raggiungendo in serata le Alpi. Domani quest'aria fredda investirà le nostre regioni settentrionali, spostandosi poi gradualmente verso il Centrosud. Diretta conseguenza dell'arrivo di tale massa d'aria fredda sarà un sensibile calo delle temperature: diminuzione che risulterà più marcata al Nord. L'Anticiclone delle Azzorre, responsabile di fasi di tempo più stabile, rimarrà ancora in disparte, fuori dai confini europei e confinato sull'Atlantico. Da questa posizione continuerà a favorire la discesa di perturbazioni che dalla zona della Groenlandia raggiungeranno il continente a partire dalle Isole Britanniche. Queste perturbazioni saranno cariche di aria polare e, raggiungendo l'Europa, favoriranno un clima più fresco, da inizio primavera, anche in Italia. In alcune città del Nord sabato avremo fino a 8 gradi in meno rispetto mercoledì: ad esempio Torino passerà da 17 gradi di mercoledì a 12 gradi sabato, Milano da 23 a 15, Trento da 25 a 19 e Bologna da 22 a 17 gradi.



La tendenza per la prossima settimana - Lunedì e martedì saranno due giornate tutto sommato buone con graduale rialzo termico. Al mattino farà ancora fresco al Centronord. Tra la fine di martedì e mercoledì è previsto un rapido passaggio nuvoloso al Centronord ma senza piogge significative.