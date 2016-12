foto Twitter

18:41

- Momenti di tensione in piazza della Scala dove alcuni manifestanti tra antagonisti e studenti stanno protestando dopo lo sgombero del centro sociale Zam, in via Olgiati, effettuato dalle forze dell'ordine. La polizia è in tenuta anti-sommossa e forma un cordone davanti all'entrata del comune. "Giù i manganelli", gridano i manifestanti agli uomini della polizia e dei carabinieri.