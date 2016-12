foto Da video

16:22

- Si stringono i tempi per la ratifica del trattato Italia-Francia sulla Tav. "A breve formalizzeremo in Consiglio dei ministri un'iniziativa legislativa per accelerare la ratifica del trattato italo-francese sull'Alta velocità", ha detto infatti Angelino Alfano. "L'auspicio - ha aggiunto il ministro dell'Interno - è che il confronto parlamentare possa far abbassare i toni della polemica".