Meteo, Italia divisa in due dal maltempo: pioggia al Sud e sulle Isole, sole al Nord

foto Meteo.it Correlati Meteo, piove al Sud e bello al Nord

Le previsioni in tempo reale

La situazione in Europa

Il traffico real time 11:34 - Maltempo in gran parte del Centrosud tra oggi e domani per il transito di una perturbazione, con il rischio anche di forti rovesci e temporali e venti molto intensi. Al Nord non mancherà il sole, ma con qualche temporale sulle Alpi che stasera si spingerà in pianura. Domani sera una massa d’aria fredda dal Nord Europa arriverà sulle Alpi, dove nelle prime ore di venerdì darà luogo a nevicate fino a quota 1000-1300 metri. - Maltempo in gran parte del Centrosud tra oggi e domani per il transito di una perturbazione, con il rischio anche di forti rovesci e temporali e venti molto intensi. Al Nord non mancherà il sole, ma con qualche temporale sulle Alpi che stasera si spingerà in pianura. Domani sera una massa d’aria fredda dal Nord Europa arriverà sulle Alpi, dove nelle prime ore di venerdì darà luogo a nevicate fino a quota 1000-1300 metri.

Il tempo di oggi, mercoledì 22 maggio - Oggi, entro il pomeriggio, piogge e temporali su Sardegna, Sicilia occidentale, Lazio, Abruzzo, Molise, nord Puglia e Campania; più soleggiato in Toscana e al Nord, con qualche temporale sulle Alpi. In serata i temporali si spingeranno anche in pianura in Piemonte e Veneto, di notte in Emilia e al Sud peggiora con temporali anche in Puglia, Basilicata e Calabria. Temperature massime in aumento al Nord, in Toscana e Sicilia. Venti forti su quasi tutti i mari del Centrosud, anche burrascosi attorno alle Isole (raffiche addirittura fino a 100 km/h).



Previsioni per domani - La perturbazione che giungerà nelle prossime ore, nella giornata di domani (giovedì) interesserà ancora il Sud e l’Adriatico, mentre un nuovo impulso perturbato raggiungerà il Centro. Tempo bello al Nordovest e in Sardegna; più instabile nel resto d'Italia con frequenti piogge e rovesci, anche intensi in mattinata su Lazio e Campania, tra pomeriggio e sera al Nordest. Nella seconda parte del giorno tendenza al miglioramento al Centrosud. Venti intensi occidentali su Isole, Tirreno e al Sud. Temperatura in calo al Centrosud.



Le previsioni per il fine settimana - Venerdì: giornata ovunque ventosa: in particolare, soffierà Libeccio sul Mar Ligure. Qualche rovescio o temporale su Lombardia orientale, Emilia Romagna, Nordest e Appennino toscano. Rovesci nevosi sulle Alpi centro-orientali fino a 1000-1300 metri (la quota si abbasserà sulle zone di confine). Deboli e sporadiche piogge su Campania e Calabria tirrenica. Nubi sparse nel resto del Paese.



Sabato: giornata di maltempo al Centronord e in Sardegna con piogge e rovesci sparsi. Neve sulle Alpi intorno ai 1000-1500 metri (quote inferiori sul settore alpino occidentale). Temperature decisamente inferiori alla norma: le massime faranno registrare valori anche di 5-8 gradi sotto le medie del periodo. Alternanza di nubi e sole al Sud. Domenica: generale tendenza al miglioramento, soprattutto al Nordovest e in Sardegna. Sarà una giornata ventosa dappertutto.