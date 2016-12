Amorth a Tgcom24:"Il Papa ha fatto un esorcismo"

Quello fatto da Papa Francesco e' stato un vero esorcismo, se Padre Lombardi lo ha smentito vuol dire che non ha capito nulla. La pensa così padre Gabriele Amorth, sacerdote ed esorcista, che oggi ai microfoni di Tgcom24 ha commentato il gesto compiuto dal Papa domenica scorsa. ''Quello è stato un vero esorcismo, e vi dirò di più: il ragazzo che il Papa ha esorcizzato, oggi, alle 11.30, è venuto da me'', ha esordito padre Amorth. Cosa aveva quel ragazzino? ''Non era un ragazzino, ha 43 anni moglie e figli. Lui si chiama Angelo, e' posseduto da quattro demoni, io oggi gli ho fatto un lungo esorcismo''.