15:17

- Un messaggio di minacce è stato inviato via Facebook al senatore torinese del Pd, Stefano Esposito. "Deve ringraziare che le Br non siano più attive - si legge - altrimenti sarebbe finito". Esposito, vicepresidente della Commissione Trasporti del Senato e noto per le sue posizioni a favore della Tav, era stato "assediato" ieri sera in Valsusa da un gruppo di attivisti che manifestavano contro l'Alta velocità.