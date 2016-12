foto Ansa

12:02

- Papa Francesco ha detto no ai "particolarismi" che portano "divisione" nella Chiesa, ma anche "all'uniformità e all'omologazione". "Se invece ci lasciamo guidare dallo Spirito - ha spiegato il Pontefice durante la messa di Pentecoste in Piazza San Pietro -, la ricchezza, la varietà, la diversità non diventano mai conflitto, perché Egli ci spinge a vivere la varietà nella comunione della Chiesa".