foto Ansa

20:19

- Durante la veglia di Pentecoste con i movimenti, papa Francesco si sofferma sulla crisi generata dalla cattiva politica che "fa tanto male all'umanità intera". "Se cadono gli investimenti, le banche, questa è una tragedia, se le famiglie stanno male, non hanno da mangiare allora non fa niente: questa è la nostra crisi di oggi. La Chiesa povera per i poveri va contro questa mentalità", aggiunge il Pontefice.