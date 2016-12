Meteo, pioggia incessante a Nord e al Centro

foto Meteo.it Correlati Pioggia e maltempo al Centronord

La situazione in Europa 11:45 - Una vasta area depressionaria che abbraccia gran parte dell'Europa Sud-Occidentale influenzerà il tempo fino alla fine della settimana, spingendo anche nelle prossime ore nuvole e piogge soprattutto sulle regioni settentrionali e su quelle centrali. In particolare, le regioni settentrionali e l'alta Toscana riceveranno quantitativi di pioggia tipici di un intero mese. Questa primavera sarà la più piovosa degli ultimi 200 anni.

Entro domenica in molte zone si registreranno infatti accumuli compresi fra i 100 e i 200 millimetri: valori che potrebbero quindi determinare situazioni critiche dal punto di vista idrogeologico.



IL METEO DI OGGI - Bel tempo nelle estreme regioni meridionali e sulle Isole, nuvole invece sul resto d’Italia: al mattino piogge sparse su gran parte del Nord (eccetto Liguria e basso Piemonte), Toscana, Umbria e Lazio e Campania, anche forti tra Lombardia e Triveneto. Nel pomeriggio le piogge, benché meno insistenti e diffuse, bagneranno ancora qua e là Alpi, Piemonte, Triveneto, Umbria, Marche, Abruzzo e zone interne del Lazio; non si esclude qualche breve acquazzone anche sulla Puglia centrale. Temperature massime in crescita al Nordovest e sulle estreme regioni meridionali, in lieve calo altrove. Ventoso per venti di Libeccio sui mari di ponente.



LE ZONE CRITICHE - Le zone critiche, ossia quelle che in questi giorni riceveranno i maggiori quantitativi di pioggia, saranno il Piemonte (in particolare il Nordovest della regione) con accumuli fino al weekend anche di 200 mm, la Liguria con 150 mm, il Veneto (in particolare il settore Nord) con 180 mm , la Lombardia con 130 mm e la Toscana (in particolare il settore Nord) con 80 mm.



METEO WEEKEND - Sabato in prevalenza soleggiato al Nordest e in gran parte del Centrosud. Nuvole in aumento su Emilia e Toscana, compatte al Nordovest con piogge in arrivo da Ovest e diffuse soprattutto dal pomeriggio, quando potranno essere localmente anche intense. Tra sera e notte possibili rovesci o temporali su alto Piemonte, Lombardia, Liguria e alta Toscana, piogge in estensione a Trentino Alto Adige, entroterra delle Venezie ed Emilia. Massime in calo al Nordovest, in aumento al Centro: valori particolarmente miti al Centrosud. Venti di Scirocco moderati su Tirreno e Isole. Domenica al mattino nubi e piogge sul Triveneto. Nel pomeriggio migliora al Nordest, ma tornano rovesci sparsi al Nordovest. Moderati venti occidentali. L’inizio della settimana vedrà ancora un po’ di instabilità al Centronord con nubi e possibilità di qualche pioggia.