Staminali, ok alla sperimentazione

- Saranno stanziati tre milioni di euro, vincolati nel Fondo sanitario nazionale, per la sperimentazione delle terapie con cellule staminali. Lo prevede l'emendamento della commissione Affari sociali che ha istituito anche un osservatorio per il monitoraggio con esperti e associazioni dei pazienti. La sperimentazione è autorizzata dal 1 luglio per 18 mesi.