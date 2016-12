Figurine Panini clonate, preso ex dipendente

foto Ansa Correlati Clonava figurine Panini, preso 12:11 - Dopo aver lavorato per l'azienda leader del settore, la Panini Spa, circa dieci anni fa aveva deciso di mettersi in proprio, ufficialmente vendendo giocattoli e gadget alle edicole, in realtà falsificando le figurine dell'ex datore di lavoro. Così è finito nei guai un imprenditore del Modenese, scoperto a conclusione di un'indagine, condotta dalla guardia di finanza, sulla falsificazione dei prodotti della collezione Calciatori 2012/2013. - Dopo aver lavorato per l'azienda leader del settore, la Panini Spa, circa dieci anni fa aveva deciso di mettersi in proprio, ufficialmente vendendo giocattoli e gadget alle edicole, in realtà falsificando le figurine dell'ex datore di lavoro. Così è finito nei guai un imprenditore del Modenese, scoperto a conclusione di un'indagine, condotta dalla guardia di finanza, sulla falsificazione dei prodotti della collezione Calciatori 2012/2013.

Sequestrati 5,7 mln di figurine - Le indagini delle fiamme gialle, coordinate dal procuratore aggiunto di Modena, Lucia Musti, hanno ricostruito l'intera filiera produttiva: da chi ha fornito la materia prima alla società specializzata che ha scannerizzato le figurine, dall'impresa che ha stampato a quella che le ha confezionate, dall'azienda che ha curato il trasporto e lo stoccaggio all'uomo incaricato di individuare i potenziali clienti, ossia i distributori. Il tutto in un'area principalmente distribuita tra Modena, Bologna e Reggio Emilia. I finanzieri hanno sequestrato oltre 5,7 milioni di figurine col logo "Panini", per un valore di oltre 2,7 milioni di euro, e computer, scanner e stampanti, e denunciato sette persone.



La Panini: "Tutelati milioni di collezionisti" - L'azienda modenese, leader mondiale nel settore, ha ringraziato la guardia di finanza e il pm, definendo l'operazione, denominata "Cromos", un atto a tutela del marchio, ma soprattutto di "milioni di collezionisti". Questa indagine, ha sottolineato l'amministratore delegato della Panini, Aldo Sallustro, consentirà all'azienda di proseguire il proprio lavoro con serenità nella nuova raccolta Calciatori 2014 e nella collezione di figurine sui Mondiali FIFA in Brasile.