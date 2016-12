Milano, il sindaco apre all'esercito in città

foto Ansa 07:00 - Dopo l'aggressione a colpi di piccone, avvenuta sabato a Milano, che ha provocato tre vittime, il primo cittadino del capoluogo lombardo, Giuliano Pisapia corre ai ripari: "Nessuna emergenza criminalità", ma sì al ritorno dell'esercito in città. I militari saranno impiegati "nei presidi fissi", liberando così "polizia, carabinieri e polizia locale per pattugliare il territorio". - Dopo l, avvenuta sabato a, che ha provocato tre vittime, il primo cittadino del capoluogo lombardo,corre ai ripari: "Nessuna emergenza criminalità", ma. I militari saranno impiegati "nei presidi fissi", liberando così "polizia, carabinieri e polizia locale per pattugliare il territorio".

Quella di sabato è "una tragedia su cui bisogna riflettere, ma Milano resta una città sicura, così come lo sono tutte le grandi metropoli - ha spiegato Pisapia -. Ci sono però momenti di difficoltà, momenti in cui la follia prende il sopravvento. Ma bisogna restare uniti".



Esercito presente nei presidi fissi -Il sindaco ha quindi sottolineato come la sicurezza sia una delle sue priorità: "Ho parlato col ministero dell'Interno proprio, non siamo assolutamente contrari, anzi ho chiesto ufficialmente la presenza dell'esercito nei presidi fissi. Perché questo è utile alla città e rende disponibili le forze dell'ordine, carabinieri, polizia, polizia locale, a pattugliare il territorio. Perché sono loro a conoscere meglio il tessuto cittadino – ha concluso Pisapia - e ad avere un rapporto solidale coi cittadini".