Kabobo, il padre di Daniele: "Ho visto mio figlio in una pozza di sangue"

16:35

- A tre giorni dalla strage di Milano per mano del ghanese Kabobo parlano in esclusiva due vittime della follia del "picconatore di Niguarda" . Il primo è Savino Carella, padre di Daniele, il ragazzo di 21 anni morto dopo essere stato colpito dalla furia dell'aggressore all'alba di sabato scorso. L'uomo che ha visto il proprio figlio riverso in una pozza di sangue non ha mai pensato a farsi giustizia da solo ma si interroga su come sarebbero andate le cose se solo qualcuno avesse chiamato prima la polizia.