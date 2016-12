foto Afp

12:34

- Ci sono anche due assessori del comune di Trezzano sul Naviglio (Milano) fra i 9 arrestati nell'ambito di un'inchiesta della procura di Milano per associazione per delinquere e corruzione. Da quanto emerso, le indagini avrebbero accertato la promessa di una tangente da 500mila euro (dei quali solo 250mila euro già versati) per la destinazione di un'area a centro commerciale.