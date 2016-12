Meteo, da domani torna il brutto tempo

foto Meteo.it Correlati Meteo, le previsioni per i prossimi giorni

La situazione in Europa 10:51 - Oggi tempo bello e temperature da fine primavera grazie alla presenza dell'alta pressione. Già nella seconda parte della giornata però arriveranno i primi isolati temporali in Piemonte per l'avvicinarsi di una nuova perturbazione, che domani porterà un peggioramento del tempo nelle regioni di ponente. Poi giovedì e venerdì Italia divisa in due, con molte piogge, a tratti anche intense, al Centronord e caldo estivo al Sud. - Oggi tempo bello e temperature da fine primavera grazie alla presenza dell'alta pressione. Già nella seconda parte della giornata però arriveranno i primi isolati temporali in Piemonte per l'avvicinarsi di una nuova perturbazione, che domani porterà un peggioramento del tempo nelle regioni di ponente. Poi giovedì e venerdì Italia divisa in due, con molte piogge, a tratti anche intense, al Centronord e caldo estivo al Sud.

Previsioni per martedì - Quindi oggi al mattino prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Al pomeriggio nubi in aumento sulle zone alpine, con i primi isolati temporali sui rilievi e zone pedemontane del Piemonte. In serata rovesci e temporali qua e là sull’alto Piemonte, possibili anche in pianura e sull’alta Lombardia.



Previsioni per mercoledì - Generale aumento della nuvolosità anche se al Nordest e sul Medio Adriatico avremo schiarite ancora ampie. Nel corso della giornata qualche pioggia in arrivo sul Nordovest e sul settore centrale tirrenico. In Sardegna rovesci e temporali sin dal mattino. Alla fine del giorno le piogge si estenderanno a quasi tutto il Nord e buona parte del Centro. Temperature in forte calo al Nordovest, in lieve calo sul Medio e Basso Adriatico. Moderato Scirocco, anche forte sui mari di Ponente.



Giovedì torna il maltempo al Centronord - Mentre stiamo vivendo un inizio di settimana ancora all’insegna del bel tempo, nella serata di domani, mercoledì 15 maggio, il Paese comincerà a fare i conti con un vero e proprio colpo di scena meteo. Una profonda depressione, domani arriverà sulla Spagna, facendo nevicare sulla catena montuosa a Nord del Paese fino a 1000 metri. La saccatura fredda raggiungerà quindi giovedì il Marocco, portando neve sulla catena montuosa dell’Atlante oltre 1800 metri. L’alta pressione azzorriana verrà pertanto isolata in pieno Oceano Atlantico, lasciando lontano i suoi effetti di tempo stabile.



L'Italia divisa in due - Il nostro Paese sarà quindi al centro di un doppio scenario contraddistinto da forti contrasti. Da un lato la saccatura si avvicinerà alle regioni di Nordovest provocando forti piogge con rischio di veri e propri nubifragi, dall’altro richiamerà correnti di aria calda nordafricana che faranno schizzare le temperature al Sud riportandole su valori da piena estate. L’Italia, almeno all’inizio di questo equilibrio instabile, risulterà inizialmente divisa in due con sole e caldo al Sud e piogge con clima fresco al Nord. Questa saccatura, poi, nel suo movimento verso est contribuirà a portare nei giorni successivi una certa instabilità anche sulle regioni del Centrosud. Questo scenario meteorologico influenzerà il tempo su tutta l’Europa: la saccatura provocherà maltempo in Gran Bretagna, Spagna, Francia e Germania mentre la rimonta nordafricana farà sentire i suoi caldi effetti su tutti i Paesi balcanici.



Due fasi di maltempo - Una prima fase di maltempo con piogge diffuse e intense al Nord e parte del Centro è prevista tra la fine di domani, mercoledì e la prima parte di giovedì. Una seconda fase è prevista venerdì al Centronord. Al Sud il tempo si manterrà stabile, con temperature che toccheranno anche i 30 gradi sul basso Tirreno e in Puglia. Le forti piogge e i venti di Scirocco favoriranno anche l’innalzamento della marea a Venezia.



Dove pioverà giovedì e venerdì - Nella giornata di giovedì 16 maggio pioverà su quasi tutte le regioni centrosettentrionali: le precipitazioni più abbondanti colpiranno l’alto Piemonte, l’alta Lombardia e le Venezie. Forti venti di Scirocco si faranno sentire sullo Ionio. Venerdì 17 maggio avremo piogge al Centronord e in Sardegna: nella seconda parte del giorno le precipitazioni si estenderanno anche alla Campania. Le piogge più abbondanti interesseranno le zone alpine e prealpine, la Lombardia e il Triveneto.



Tendenza weekend - Il weekend sarà ancora variabile e instabile con un’elevata probabilità di piogge al Nord e parte del Centro. Al Sud il tempo dovrebbe mantenersi ancora buono e caldo.