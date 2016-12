Genova, in un video il crollo della torre piloti

foto Da video Correlati Tutto sulla strage di Genova

Il video del crollo 15:24 - Non è ancora stata decisa la data dei funerali per le vittime della disgrazia del 7 maggio in porto a Genova. I familiari vorrebbero infatti attendere il recupero dell'ultimo disperso, il sergente di Guardia Costiera Gianni Jacoviello, per poter celebrare esequie comuni. Intanto un video mostra il crollo della torre piloti, subito dopo essere stata colpita dal mercantile Jolly Nero. - Non è ancora stata decisa laper le. I familiari vorrebbero infatti attendere il recupero dell'ultimo disperso, il sergente di Guardia Costiera, per poter celebrare esequie comuni. Intanto unmostra il, subito dopo essere stata colpita dal mercantile

Nei 15 secondi del filmato, ripreso da una videocamera collocata in un punto alto sul porto, si vede chiaramente la portacontainer travolgere la torre di controllo della Capitaneria. Come rivelano le immagini, la torre prima oscilla leggermente poi si abbatte: rasa al suolo dalla Jolly Nero che di poppa la colpisce in pieno.



Funerali entro mercoledì - Oggi si è svolta una riunione in Prefettura, presenti i rappresentanti della Curia e di tutte le diverse autorità, per valutare la complessa organizzazione di esequie comuni delle vittime. Tendenzialmente, secondo quanto emerso, è escluso che la data dei funerali possa slittare oltre la giornata di mercoledì.