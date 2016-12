Milano, molotov davanti a centro per rifugiati

foto Dal Web 12:59 - Quattro bottiglie piene di benzina sono state trovate stamani davanti a un centro di assistenza per rifugiati politici a Milano. Le bottiglie erano integre e non si segnalano danni. Sul posto sono giunti i carabinieri. Al momento non pare siano state lasciate rivendicazioni, ma sul caso sono ancora in corso gli accertamenti dell'Arma. - Quattro bottiglie piene di benzina sono state trovate stamani davanti a un centro di assistenza per rifugiati politici a Milano. Le bottiglie erano integre e non si segnalano danni. Sul posto sono giunti i carabinieri. Al momento non pare siano state lasciate rivendicazioni, ma sul caso sono ancora in corso gli accertamenti dell'Arma.

Il luogo dove sono state trovate le bottiglie incendiarie, intorno alle 11, è in via Fortunato Stella, in un quartiere, quello di Greco, adiacente a quello di Niguarda dove ieri si è consumata la tragedia delle aggressioni a picconate da parte di un ghanese irregolare colto da un raptus di follia, costata la morte di un uomo e il ferimento di altri quattro.



Il centro in questione si occupa di assistenza a rifugiati politici, e gli investigatori stanno cercando eventuali collegamenti con la vicenda dell'omicida ghanese, che era un richiedente asilo.