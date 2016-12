Como, catturato pirata della strada

foto Ufficio stampa Correlati Como, centauro travolto e ucciso da ladro in fuga

Le immagini del terribile schianto 15:42 - I carabinieri di Cantù (Como) hanno fermato ad Affori un italiano di 39 anni, Carmine C., originario della provincia di Napoli e residente a Milano, ritenuto l'uomo che venerdì notte a Cucciago, ubriaco e alla guida di un furgone rubato, ha investito e ucciso un motociclista, prima di scappare a piedi. L'uomo, incensurato, è stato identificato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza di alcune aziende che si trovano nella zona. - I carabinieri di Cantù (Como) hanno fermato ad Affori un italiano di 39 anni, Carmine C., originario della provincia di Napoli e residente a Milano, ritenuto l'uomo che venerdì notte a Cucciago, ubriaco e alla guida di un furgone rubato, ha investito e ucciso un motociclista, prima di scappare a piedi. L'uomo, incensurato, è stato identificato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza di alcune aziende che si trovano nella zona.

L'incidente dopo serata in pizzeria - Secondo la ricostruzione dei carabinieri l'indagato avrebbe trascorso la serata in una pizzeria di Cantù e poi in un bar di Cucciago, dove si sarebbe ubriacato. Quindi si sarebbe messo al volante del furgone rubato per tornare a Milano, ma avrebbe imboccato la strada contromano, all'altezza di una rotonda, andando a schiantarsi contro Maurizio Punzi, barista di 51 anni, che era in sella alla sua moto.



Il conducente del furgone confessa - Il fermato ha ammesso le proprie responsabilità e ha spiegato di essere fuggito a piedi dopo l'incidente perché ubriaco e perché consapevole di essere alla guida di un automezzo rubato. Lunedì si svolgeranno a Cantù i funerali del motociclista, che lascia moglie e due figlie.