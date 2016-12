Milano, Kabobo: "Non dormo mai, ho fame"

foto Carabinieri 09:08 - Poche frasi a intermittenza, in un italiano che non è italiano, un inglese che non si capisce e un ghanese che nemmeno l'interprete riesce a comprendere. Più che un interrogatorio, un delirio. Così Mada Kabobo, il 31enne che ieri a Milano ha assaltato i passanti con il suo piccone, non ha spiegato nulla. Solo poche parole, come riposrta il Corsera: "Io non dormo mai". Poi silenzio. "Ho fame, ho fame", ripete come un mantra prima di tecere di nuovo. - Poche frasi a intermittenza, in un italiano che non è italiano, un inglese che non si capisce e un ghanese che nemmeno l'interprete riesce a comprendere. Più che un interrogatorio, un delirio. Così Mada Kabobo, il 31enne che ieri a Milano ha assaltato i passanti con il suo piccone, non ha spiegato nulla. Solo poche parole, come riposrta il Corsera: "Io non dormo mai". Poi silenzio. "Ho fame, ho fame", ripete come un mantra prima di tecere di nuovo.

La testimonianza: "Mi sono salvato per un soffio" - E' scampato alla furia omicida per un soffio. Antonio Morisco, imbianchino 53enne, era fuori con il cane quando ha incrociato lo sguardo perso di Mada Kaboobo: "Camminava in mezzo alla strada , teneva quell'arnese sulla spalla ma in un primo momento mi è sembrata soltanto una grossa mazza". Fino a quel punto tutto 'normale', poi però qualcosa insospettisce Antonio: "All'improvviso si è girato, è passato tra due macchine parcheggiate ed è salito sul marciapiede, così me lo sono trovato alle spalle". Quindi il passo sempre più veloce, il cane che inizia e ringhiare, la fuga nel portone di casa sua che si sbatte dietro le spalle. "Mi ha fissato, ha provato a spingere per aprire, ha dato due manate e se n'è andato". Salvo per un soffio.