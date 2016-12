Padre Pio, da giugno ostensione permanente

foto Afp 13:49 - Dal prossimo primo giugno sarà permanente l'ostensione del corpo di san Pio da Pietrelcina nella chiesa inferiore a lui intitolata a San Giovanni Rotondo. Sarà il prefetto della Congregazione delle cause dei santi, card.Angelo Amato, a presiedere la celebrazione eucaristica per l'inizio dell'esposizione. - Dal prossimo primo giugno sarà permanente l'ostensione del corpo di san Pio da Pietrelcina nella chiesa inferiore a lui intitolata a San Giovanni Rotondo. Sarà il prefetto della Congregazione delle cause dei santi, card.Angelo Amato, a presiedere la celebrazione eucaristica per l'inizio dell'esposizione.

Il Cardinal Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle cause dei Santi, presiederà la celebrazione eucaristica per l'inizio dell'esposizione: ''Giungeranno in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, per venerare le spoglie del Santo, tutti i collaboratori che prestano il loro servizio presso il Dicastero'' ha dichiarato il Cardinale in una nota.



Concelebreranno la funzione l'arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, Monsignor Michele Castoro, l'arcivescovo, Monsignor Marcello Bartolucci e numerosi sacerdoti, cappuccini e diocesani. La decisione è maturata in seguito alle numerose richieste dei pellegrini, nelle quali si esprime il desiderio di poter pregare nuovamente dinanzi alle reliquie del Cappuccino. I Frati e l’Arcivescovo hanno preso questa decisione anche in virtù del corrente “Anno della fede” per rinnovare nei cuori dei pellegrini il credo, una virtù della quale Padre Pio è stato testimone esemplare attraverso i suoi scritti, la spiritualità e l’esempio della sua vita.