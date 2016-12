Meteo, weekend all'insegna del bel tempo

foto Meteo.it Correlati Le previsioni del tempo 10:48 - Il weekend appena iniziato trascorrerà all'insegna del tempo bello e stabile in gran parte del Paese. Oggi solo il Nordest e le zone appenniniche centrali dovranno vedersela con un po' di instabilità, causata dalla coda della perturbazione numero 3 di maggio. Domani la perturbazione numero 4 di maggio, porterà ancora instabilità al Nordest. - Il weekend appena iniziato trascorrerà all'insegna del tempo bello e stabile in gran parte del Paese. Oggi solo il Nordest e le zone appenniniche centrali dovranno vedersela con un po' di instabilità, causata dalla coda della perturbazione numero 3 di maggio. Domani la perturbazione numero 4 di maggio, porterà ancora instabilità al Nordest.

L'inizio della prossima settimana vedrà ancora condizioni di stabilità in tutto il Paese, ma dalla sera di mercoledì 15 maggio, e soprattutto nella giornata di giovedì 16 maggio, ci sarà un cambio di scenario. Il Nord farà i conti con giorni di piogge intense, mentre al Sud, complici anche i venti di Scirocco, si raggiungeranno temperature vicine ai 30 gradi.



Il tempo di oggi, sabato 11 maggio - Giornata tranquilla con una prevalenza di sole al Nordovest, regioni tirreniche, Calabria e Isole maggiori. Frequenti annuvolamenti nelle altre zone con piogge o rovesci intermittenti inizialmente nel Triveneto, ma in successiva estensione alle altre regioni Adriatiche e zone interne del Centro; non si escludono brevi temporali anche sulla Puglia, più probabili nella fascia centrale della regione. In serata tendenza a un'attenuazione dei fenomeni.



Temperature in risalita al Nordovest, in diminuzione rispetto a ieri invece nel resto del Paese eccetto in Calabria e Sicilia. In generale valori pomeridiani compresi tra 19 ai 24 gradi, ma con locali punte oltre i 25 gradi al Sud. Ventoso per Maestrale su Tirreno e Isole.



Le previsioni per domenica - Al mattino isolati rovesci possibili lungo il medio e basso Adriatico, situazione più tranquilla nelle altre regioni. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità con sviluppo di temporali sparsi a ridosso di Alpi, Appennini, ma anche lungo le coste del basso Tirreno e alto Ionio. Alla sera residue piogge all'estremo Sud, nuovi temporali localmente forti interesseranno le regioni di Nordest e la Lombardia orientale. Temperature in calo al Sud a causa di venti di Maestrale.



Da mercoledì, Italia divisa in due dal meteo - Nella serata di mercoledì 15 maggio il Paese comincerà a fare i conti con un vero e proprio colpo di scena meteo. Una profonda depressione, ora centrata sull'Islanda, si approfondirà sulla Penisola Iberica provocando una saccatura, una sorta di cuneo che, nel suo rapido sfondamento, influenzerà il clima di tutta Europa.



Il nostro Paese sarà al centro di un doppio scenario contraddistinto da forti contrasti. Da un lato nelle regioni di Nordovest si avranno forti piogge con rischio di veri e propri nubifragi, dall'altro arriveranno correnti di aria calda nordafricana che faranno schizzare le temperature al Sud riportandole a valori estivi.



Il peggioramento più consistente arriverà nella giornata di giovedì 16 maggio. Tutto il Nord sarà alle prese con forti piogge, ancora più intense nelle zone alpine e pedemontane. Nella giornata di venerdì 17 maggio le precipitazioni potrebbero essere anche a carattere temporalesco. Al Centrosud il tempo si manterrà stabile, con temperature che toccheranno anche i 30 gradi.