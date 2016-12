foto Ansa

09:18

- Assumevano manovalanza a basso costo, in prevalenza extracomunitari senza permesso di soggiorno, organizzandone l'attività nella raccolta di agrumi nella piana di Gioia Tauro e ricorrendo a violenze e minacce. Per questo i carabinieri hanno arrestato su richiesta della Procura di Palmi, 4 persone, 3 italiani ed uno del Burkina Faso, per sfruttamento del lavoro e violazione della legge sull'immigrazione. Sequestrati beni per oltre 500mila euro.