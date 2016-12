Meteo, in arrivo un'altra perturbazione

foto Meteo.it Correlati Le previsioni in grafica

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 11:53 - La perturbazione atlantica numero 3 del mese di maggio porterà oggi maltempo al Nord, con il rischio di forti temporali, per poi allontanarsi verso i Balcani interessando domani il Triveneto e marginalmente anche il versante adriatico del Centro e domenica parte del Sud. Domenica un'altra perturbazione atlantica riuscirà a lambire le Alpi e le regioni di Nordest. - La perturbazione atlantica numero 3 del mese di maggio porterà oggi maltempo al Nord, con il rischio di forti temporali, per poi allontanarsi verso i Balcani interessando domani il Triveneto e marginalmente anche il versante adriatico del Centro e domenica parte del Sud. Domenica un'altra perturbazione atlantica riuscirà a lambire le Alpi e le regioni di Nordest.

Le previsioni per oggi - Oggi maltempo al Nord, con piogge e rovesci diffusi quasi ovunque entro il pomeriggio, localmente anche forti e non si esclude il rischio di grandinate e forti raffiche di vento. Nuvole in transito al Centrosud, più compatte al Centro, con qualche pioggia al mattino in Toscana e nella seconda parte del giorno isolati rovesci lungo la dorsale adriatica e sull'Appennino. Tra questa sera e questa notte il Nordest vedrà precipitazioni diffuse, localmente anche intense mentre il tempo migliorerà sul Nordovest. Temperature in calo al Nord, anche di 6/7 gradi; qualche grado in meno di ieri al Centro; fino a 24-25 °C al Sud, con punte di 27 °C in Sicilia e Puglia. Venti moderati su Sardegna, alto Tirreno e Mar Ligure.



Le previsioni per sabato - Sabato al Nordovest e nelle Isole prevalenza di sole sin dal mattino; al Nordest tempo ancora instabile con alcune precipitazioni, più insistenti e localmente ancora intense su Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia, in esaurimento dalla sera. Altrove cielo da poco nuvoloso a nuvoloso, con alcuni locali rovesci nel pomeriggio-sera su est Lombardia, Appennino settentrionale, Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise. Temperature: massime in rialzo al Nordovest, in ulteriore calo all'estremo Nordest; una diminuzione è attesa anche sul medio Adriatico e in Sardegna. Venti di Maestrale in rinforzo su medio-basso Tirreno e Isole; intenso Libeccio su basso ligure e alto Tirreno. Le raffiche di Maestrale più intense le avremo in Sardegna, fino a 50-60 Km/h.



E quelle per domenica - Nella prima parte del giorno avremo ampie schiarite al Centronord, più nuvole al Sud con qualche rovescio in Puglia. Nel corso del giorno tempo instabile sempre al Sud con rovesci e temporali nelle zone interne meridionali, in Puglia e sull'Appennino centrale. Una nuova perturbazione atlantica tenderà poi a portare rovesci e temporali su Alpi, Prealpi, Appennino settentrionale in estensione in serata alle pianure del Nordest (Veneto, Emilia). Ci saranno ancora forti venti di Maestrale in Sardegna e canale di Sicilia e nel complesso sarà una giornata ventosa in tutto il Sud. Le temperature caleranno al Sud e in Sicilia e saranno comunque nella norma su tutta l'Italia.



La tendenza per la prossima settimana - Lunedì il tempo sarà ancora variabile al Centrosud per gli effetti della perturbazione arrivata domenica, bello al Nord e in Sardegna e finalmente poi martedì tornerà a splendere il sole da nord a sud. Mercoledì è possibile un nuovo peggioramento in Sardegna e al Centronord. Seguiranno aggiornamenti