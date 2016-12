Figli che raccontano le madri

- L'organizzazione “Intervita” ha dato la parola ai bambini e ha lanciato la campagna di sensibilizzazione “Mia Mamma è (anche) una Donna” per denunciare che sui diritti delle madri c’è ancora molto da fare.

Sono 1500 i ragazzi coinvolti nel sondaggio, hanno tra gli 8 e i 13 anni e sono dei centri di Napoli, Milano e Palermo. Hanno raccontato chi sono le loro madri, che difficoltà vivono nella realtà quotidiana, cosa amano fare e cosa le rende tristi. Il risultato dell’indagine fatta attraverso gli occhi dei bambini? Il quadro che emerge dal "Rapporto sullo stato della mamma di oggi” non è certo roseo.

Il dato più sconvolgente riguarda sicuramente l'aspetto della violenza: dai colloqui con bambini e ragazzi è evidente l’alto tasso di violenza all’interno delle famiglie. Ma il dato più sconcertante è un altro. Solo il 18,2% delle donne che ha subìto violenze, considera le violenze stesse come reati. E solo il 7,2% li denuncia.

Per quanto riguarda l'educazione, dal rapporto emerge che, se da una parte c’è un senso di immobilità delle madri rispetto al rendimento scolastico dei figli, dalla parte dei figli è l’opposto. Questi ultimi sentono un forte desiderio di riscatto sociale e di avere mamme maggiormente istruite in grado di assisterli nello svolgimento dei compiti a casa.

Un dato non nuovo? In famiglia, anche nelle realtà più moderne, non vi sono uomini che si occupano totalmente alle pulizie domestiche.