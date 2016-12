Scampia, “Tiradritto” per fermare la cocaina

- Lo spaccio di cocaina è una delle più terribili macchie del nostro Paese che frutta milioni alla criminalità organizzata e rovina le vite di un numero altissimo e imprecisato di uomini e donne. Lo scorso 27 marzo è iniziata a Romaun’iniziativa itinerante che girerà altre quindici città italiane con il nobile fine di restituire almeno per una giornata le piazze italiane alla legalità.

Sabato 11 maggio l'appuntamento più significativo: verrà infatti raggiunta la seconda tappa, Scampia. Il più grande mercato a cielo aperto della droga in Europa. La campagna - nata su un'idea di Paolo Berizzi (inviato de La Repubblica) e in collaborazione con il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio - prevede una serie di dibattiti in strada con i quali personaggi noti e gente comune occuperanno i fortini dello spaccio di cocaina.Hanno già confermato la loro presenza a Scampia, insieme al sindaco di Napoli Luigi De Magistris, molti artisti e sportivi.Per saperne di più sul progetto, sulle città e sui protagonisti dei dibattiti è possibile visitare il sito www.tiradritto.org