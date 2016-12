Meteo, domani arriva una nuova perturbazione

foto Meteo.it Correlati Le previsioni in grafica

10:20 - La temporanea rimonta dell'alta pressione ci regala oggi una giornata dal sapore quasi estivo in gran parte del Paese. Domani però arriverà una nuova perturbazione, la numero 3 di maggio, che porterà piogge prima al Nordovest e poi al Nordest. Il fine settimana vedrà prevalenza di bel tempo. Un po' di instabilità insisterà sul medio Adriatico nella giornata di sabato. Nella seconda parte di domenica una nuova perturbazione porterà rovesci tra Lombardia e Nordest.

Oggi al mattino nubi alternate ad ampie schiarite in tutta Italia, con l’insidia di qualche isolato rovescio tra Emilia e Veneto e nelle zone fra Abruzzo, Molise, e Gargano. Nel pomeriggio le piogge e i temporali si concentreranno soprattutto lungo le catene montuose del Centrosud e Sicilia, ma con locali sconfinamenti sulle coste fra Campania e basso Lazio, sulla Sicilia ionica e sulla Puglia meridionale. Al Nord prevalenza di sole, anche se non si può escludere qualche sporadico rovescio sui monti. Alla sera il bel tempo si estenderà un po’ ovunque. Temperature stazionarie o in lieve rialzo, con punte massime dai 20 ai 26 gradi. Venerdì La perturbazione numero 3 di maggio porta piogge in tutto il Nord, in estensione da Ovest a Est. Avremo qualche nuvola in più anche al Centro con pochi rovesci solo nelle zone appenniniche. Temperature in calo di 3-6 gradi al Nord.



TENDENZA WEEKEND Sabato ultimi piogge su Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il passaggio della perturbazione numero 3 porta un po’ di instabilità anche sul medio Adriatico tra Romagna, Marche e Abruzzo. Venti di Maestrale sul tirreno. Temperature in generale aumento, in lieve calo solo al Nordest. Domenica Tempo bello e stabile al Centrosud. Il Nord invece sarà lambito nella seconda parte della giornata da una perturbazione che attraversa l’Europa Centrale e, nella seconda parte della giornata, porterà rovesci soprattutto tra Lombardia e Nordest. Venti di Maestrale in rinforzo sui mari di Ponente e al Sud.



SPECIALE GENOVA Anche oggi condizioni meteo favorevoli alle operazioni di soccorso dopo l’ incidente del mercantile Jolly Nero al porto. Tempo stabile, vento debole, mare calmo e temperatura massima di 21 gradi. Domani nuvole e piogge con venti moderati di Libeccio e mare mosso.