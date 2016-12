foto Ansa

- Le modifiche apportate dalla legge Fornero all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori non si applicano ai procedimenti in corso prima dell'entrata in vigore della legge stessa. Lo ha stabilito la Cassazione in una sentenza in cui ha esaminato la vicenda di un lavoratore Telecom, licenziato nel 2001 per aver inviato 13mila sms dal telefono aziendale. In Appello era stato ordinato il reintegro e ora la Cassazione ne ha confermato la decisione.