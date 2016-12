Meteo, primavera "ballerina": tempo instabile

foto Meteo.it Correlati Meteo, le previsioni in grafiche

Le previsioni meteo in diretta

Oggi ancora nuvole su gran parte d'Italia con un po' di rovesci e temporali soprattutto al Centrosud per il vortice di bassa pressione che insiste sulla nostra Penisola e che anche domani porterà un po' di instabilità, ma con meno nuvole e meno piogge. Giovedì invece tempo tutto sommato buono, con alternanza di sole e nuvole e poche piogge solo sulle Alpi. Venerdì però torneranno le piogge su gran parte del Nord.

Previsioni per martedì - Prevalenza di tempo bello al Nordovest. Nuvole altrove, anche se alternate a qualche sprazzo di sole: nel corso del giorno rovesci e temporali bagneranno qua e là Triveneto, Emilia orientale, Romagna, Marche, Umbria, Lazio, zone interne di Abruzzo e Molise, Campania, Basilicata e Calabria Tirrenica. Temperature massime in lieve calo al Sud, in rialzo di qualche grado invece al Nord e Sardegna, e comunque valori in generale compresi fra 18 e 26 gradi. Moderati venti occidentali sulle Isole.



Previsioni per mercoledì - Mercoledì avremo gli ultimi effetti del vortice di bassa pressione che porterà ancora instabilità soprattutto al Centrosud. Nel complesso sarà una giornata con alternanza di sole e nuvole in gran parte d’Italia, con più nuvolosità al Nordovest rispetto la giornata di oggi. Nel pomeriggio l’instabilità tenderà ad aumentare con rovesci e temporali nelle zone interne del Centro, nel basso Lazio, nel Golfo di Taranto e sui settori orientali della Sicilia. In mattinata qualche breve rovescio sarà possibile anche lungo le coste di Abruzzo, Molise, nel Foggiano e nel nord della Campania. In serata tempo in miglioramento al Centrosud. Temperature massime in generale stazionarie o in lieve crescita.



Tendenza giovedì e venerdì - Giovedì tempo tutto sommato buono, con sole soprattutto al Nordest e al Centrosud, grazie all’allontanamento del vortice di bassa pressione e al rialzo dell’alta pressione. Alla fine del giorno si avvicina la perturbazione n. 3 di maggio che nel pomeriggio darà già i suoi primi effetti portando piogge sui settori occidentali delle Alpi. Tra la notte e venerdì questa perturbazione porterà un peggioramento quindi al Nord con piogge che interesseranno soprattutto Alpi, Lombardia e Nordest. Venerdì la coda della perturbazione porterà più nuvole al Centro che non dovrebbero essere associate a precipitazioni. Al Sud tempo buono con prevalenza di sole. Giovedì le temperature aumenteranno con un clima estivo sulla maggior parte del Paese; parecchie città soprattutto del Nordest, Centro e Sardegna supereranno i 25 gradi. Venerdì invece il nuovo peggioramento del tempo porterà le temperature a calare al Nordest e in Lombardia.



Tendenza weekend - Si conferma un miglioramento del tempo; ancora qualche nuvola soprattutto sabato ma in generale sarà un weekend di sole. Le temperature caleranno lievemente al Centronord e in Sardegna sabato e domenica anche al Sud per effetto di freschi venti di Maestrale.