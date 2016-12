Tragedia in Rai, suicida il vicedirettore Tgr

foto Dal Web 14:17 - La Rai è sconvolta dal tragico gesto di Paolo Petruccioli, vicedirettore della Testata Giornalistica Regionale, che si è suicidato gettandosi dalla finestra dei suoi uffici in Borgo Sant'Angelo, a Roma. Prima di togliersi la vita Petruccioli avrebbe spedito una mail alla moglie manifestando le sue intenzioni. La donna avrebbe tentato, senza riuscirci, di fare il possibile per evitare il tragico gesto. - La Rai è sconvolta dal tragico gesto di Paolo Petruccioli, vicedirettore della Testata Giornalistica Regionale, che si è suicidato gettandosi dalla finestra dei suoi uffici in Borgo Sant'Angelo, a Roma. Prima di togliersi la vita Petruccioli avrebbe spedito una mail alla moglie manifestando le sue intenzioni. La donna avrebbe tentato, senza riuscirci, di fare il possibile per evitare il tragico gesto.

Il giornalista, 57 anni, si è lanciato in tarda mattinata dal sesto piano, per lui, nonostante la rapidità dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare. Fratello di Claudio Petruccioli, politico e già presidente della Rai, era nell'ente di Stato dal 1982 ed aveva contribuito, prima di passare alla TGR, alla nascita e allo sviluppo del Televideo, primo servizio di teletext in Italia, nato nel 1984. Dalle prime indiscrezioni, pare che alla radice della tragica decisione ci siano motivi di carattere sentimentale.