Meteo, è di nuovo autunno

foto Meteo.it Correlati Le previsioni in grafica

Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 10:46 - Oggi e domani tempo ancora instabile, con piogge intermittenti su molte regioni. Mercoledì e giovedì, invece, tempo in parziale miglioramento grazie all'alta pressione che tornerà a occupare il Mediterraneo occidentale lambendo anche la nostra Penisola: le nuvole quindi si alterneranno momenti soleggiati e le piogge saranno poche, concentrate più che altro sui rilievi. - Oggi e domani tempo ancora instabile, con piogge intermittenti su molte regioni. Mercoledì e giovedì, invece, tempo in parziale miglioramento grazie all'alta pressione che tornerà a occupare il Mediterraneo occidentale lambendo anche la nostra Penisola: le nuvole quindi si alterneranno momenti soleggiati e le piogge saranno poche, concentrate più che altro sui rilievi.

Le previsioni per oggi - Oggi avremo nuvole su gran parte d'Italia, anche se a non mancheranno le temporanee schiarite, specie nelle regioni meridionali e in Liguria. Al mattino piogge sparse su gran parte del Nord, eccetto Liguria ed Emilia; rovesci e temporali su Marche, Abruzzo, Lazio, Umbria, Campania e Sardegna. Nel pomeriggio di oggi ancora piogge sparse al Nord sebbene meno intense e diffuse. Qualche rovescio e temporale sulle regioni centrali, meno probabili lungo le coste tirreniche. Qualche piovasco su Campania, alta Puglia, zone interne della Sardegna. Schiarite anche ampie sul versante ionico e sulla Sicilia. Temperature in lieve diminuzione ovunque, più marcata al Centro. Venti moderati, per lo più occidentali, al Sud e Isole.



Le previsioni per domani - Martedì prevalenza di tempo bello al Nordovest e Isole. Ancora nuvole altrove, ma alternate a qualche sprazzo di sole: nel corso del giorno rovesci e temporali qua e là su Triveneto, Emilia orientale, Romagna, quasi tutto il Centro (eccetto la Toscana), Campania e Nord Puglia. Si tratterà comunque di precipitazioni di breve durata e sporadiche. A fine giornata le piogge si alterneranno un po' dappertutto. Temperature massime in rialzo al Nord e Sardegna.



La tendenza - Mercoledì, nonostante il parziale miglioramento, sarà una giornata ancora con parecchie nubi su molte regioni, soprattutto nelle zone interne del Centrosud dove ci potranno essere rovesci e temporali pomeridiani. Giovedì il miglioramento sarà più evidente. Le schiarite saranno ampie un po' dappertutto, nonostante l'aumento della nuvolosità al Nordovest.