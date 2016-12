Ilaria Leone è morta soffocata dal suo sangue

foto Facebook Correlati Livorno, strangolata: fermato senegalese

Delitto di Livorno, il senegalese fermato

Livorno, trovata morta la 19enne scomparsa 14:40 - Ilaria Leone non è morta per strangolamento, ma è stata soffocata dal suo stesso sangue fuoriuscito dalle profonde ferite al setto nasale. E' quanto risultato dall'autopsia. La 19enne trovata uccisa in un bosco nel Livornese, dunque, sarebbe stata pestata brutalmente in un luogo e, forse, successivamente trascinata ancora in vita nel punto in cui è stata trovata. La giovane sarebbe stata oggetto di una tentata violenza prima di essere uccisa. - Ilaria Leone non è morta per strangolamento, ma è stata soffocata dal suo stesso sangue fuoriuscito dalle profonde ferite al setto nasale. E' quanto risultato dall'autopsia. La 19enne trovata uccisa in un bosco nel Livornese, dunque, sarebbe stata pestata brutalmente in un luogo e, forse, successivamente trascinata ancora in vita nel punto in cui è stata trovata. La giovane sarebbe stata oggetto di una tentata violenza prima di essere uccisa.

Il procuratore: forse il senegalese non era solo - "Stiamo proseguendo gli accertamenti e non si può escludere la presenza di complici". Lo ha detto stamani il procuratore di Livorno Francesco De Leo parlando in merito alle indagini sull'omicidio di Ilaria Leone, delitto per il quale ieri è stato fermato un senegalese di 34 anni, Ablaye Ndoye. Il pm ha inoltre confermato che tra gli elementi che hanno portato all'individuazione del 34enne, come scritto dal Corriere Fiorentino, c'è anche la denuncia fatta da un connazionale del fermato: l'uomo si è rivolto ai carabinieri dopo che Ablaye Ndoye gli avrebbe chiesto di cancellare la memoria del telefonino della vittima.



''Sembra che il fermato - ha aggiunto De Leo - non fosse gradito alla comunità che lo ospitava, ma che venisse tollerato per il loro senso del dovere''. Intanto Ablaye Ndoye, ha riferito ancora il magistrato, ''è stato ancora interrogato ma ha continuato a non ammettere la colpa''. Nei suoi confronti, ha aggiunto, ''il fermo verrà convalidato dal pm Fiorenza Marrara nelle prossime ore, per il reato di omicidio''. ''