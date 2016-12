foto Ansa

12:39

- "Il caso è troppo intrecciato: cambiano versione continuamente e non crediamo più a niente". Lo ha detto Alessandro, fratello del fuciliere barese del San Marco, Salvatore Girone, che, insieme a Massimiliano Latorre, è trattenuto in India con l'accusa di aver ucciso due pescatori scambiandoli per pirati, in una missione al largo delle coste del Kerala. Alessandro partecipa a un corteo organizzato a Bari per sollecitare la liberazione dei due militari.