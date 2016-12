Il Cnr: "Cresce l'uso di droga tra i giovani"

foto Ansa

13:00

- Mezzo milione di adolescenti fa uso di cannabis, circa sessanta mila di cocaina, oltre seicento mila i consumatori under diciotto. Dal 2011 al 2013 sono aumentati i consumi di stupefacenti. Ad affermarlo il rapporto Espad dell’Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr. L’indagine, giunta alla quindicesima edizione, ha coinvolto quarantacinque mila studenti delle scuole medie e superiori. Cinquecentosedici gli istituti scolastici presi in esame in tutta la penisola.