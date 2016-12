foto Getty

11:04

- Ci sono anche 49 dipendenti dell'Alitalia-Cai fra le persone coinvolte nell'operazione "Stive pulite", che ha portato all'emissione di 86 misure cautelari, per oltre un centinaio di furti nei bagagli dei passeggeri di aeroporti italiani. Per 19 dipendenti Alitalia, addetti alle operazioni di handling, sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre per altri 30 operai è stato notificato l'obbligo di firma.