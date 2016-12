Meteo, da domenica a martedì portate l'ombrello

caratterizzata dal ritorno delle nubi in gran parte dell’Italia, soltanto all’estremo Sud prevarranno le schiarite e i momenti soleggiati. Nel corso della giornata le piogge, anche sotto forma di rovesci e temporali interesseranno gran parte del Centro, in attenuazione però nel pomeriggio lungo le coste di Lazio, Abruzzo e Molise, la Liguria, il basso Piemonte, la Lombardia orientale e gran parte del Nordest. In serata migliora, ma solo temporaneamente, sul Centro Italia mentre le piogge e temporali si concentreranno al Nord; qualche fenomeno interesserà in forma isolata anche il Sud.

Temperature massime in sensibile calo rispetto a ieri sul Centro Italia.

Ventoso intorno alle due Isole maggiori, possibili raffiche di Bora su alto Adriatico, in concomitanza con fenomeni temporaleschi.

Lunedì ancora tempo instabile. Condizioni migliori solo nelle estreme regioni meridionali. Poche e brevi schiarite al Nord, che vedrà piogge al mattino su Piemonte, Lombardia e Triveneto. Situazione instabile anche al Centro: i rovesci interesseranno un po’ tutte le regioni ad eccezione dell’alta Toscana e del nord delle Marche. Al mattino piogge sparse anche su Campania e Foggiano. Nel pomeriggio i temporali interesseranno soprattutto la fascia alpina e prealpina. I venti saranno più sostenuti. In particolare il Maestrale causerà un lieve abbassamento delle temperature lungo le coste tirreniche.

Martedì l’instabilità tenderà ad attenuarsi. Qualche rovescio interesserà ancora il Centro e il Nordest. Temporali nell’estremo Sud. Da mercoledì graduale miglioramento