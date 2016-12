Meteo: oggi variabile, domani sereno e caldo

foto Meteo.it Correlati Meteo, le previsioni per i prossimi giorni

La situazione in Europa 10:29 - La perturbazione numero 1 di maggio porta nuvole su gran parte del Paese con rovesci e temporali soprattutto al Nordest e sulle regioni centrali. Si tratta di un fronte perturbato di origine nordafricana, che arriva dalla Tunisia e transiterà su parte del Paese. Venerdì il tempo sarà soleggiato con poche nuvole e piogge grazie a un temporaneo rialzo della pressione atmosferica. - La perturbazione numero 1 di maggio porta nuvole su gran parte del Paese con rovesci e temporali soprattutto al Nordest e sulle regioni centrali. Si tratta di un fronte perturbato di origine nordafricana, che arriva dalla Tunisia e transiterà su parte del Paese. Venerdì il tempo sarà soleggiato con poche nuvole e piogge grazie a un temporaneo rialzo della pressione atmosferica.

Nel fine settimana il passaggio della perturbazione numero 2 di maggio renderà di nuovo il tempo instabile, in particolare nelle regioni del Centronord. Giovedì sull’Italia prevarranno le nuvole anche se non mancheranno momenti soleggiati, più ampi al Nordovest, al Sud e sulle Isole maggiori. Durante la giornata si prevedono piogge e rovesci sparsi sulle regioni di Nordest e centrali ma con un miglioramento atteso nel pomeriggio sulle regioni del versante tirrenico; qualche fenomeno più isolato e sporadico possibile anche sulle Alpi centrali, sull’Appennino emiliano e nel Nord della Sicilia.



Oggi le temperature saranno in lieve calo soprattutto al Nordovest e al Centro. I valori saranno comunque compresi tra i 20 e i 25 gradi. All’estremo Sud e in Sicilia si toccheranno ancora punte di 27-28 gradi. A Perugia si passerà dai 30 gradi di ieri ai 23 di oggi, a Firenze dai 29 a 23, a Roma dai 31 ai 26. Venti in generale di debole intensità, salvo alcune raffiche nelle aree temporalesche.



Tregua venerdì, con sole e caldo - Per domani si prevede un temporaneo rialzo della pressione accompagnato dal ritorno del bel tempo su gran parte del Paese. Avremo più sole che nubi e qualche isolato rovescio al mattino sulle Isole e in Calabria. Nel pomeriggio possibili temporali su Nordovest e nelle zone alpine, prealpine e appenniniche con accumuli fino a 50 millimetri. Temperature in ulteriore lieve calo al Sud.



Tempo variabile nel weekend - Fine settimana ancora determinato da grande variabilità: il passaggio della perturbazione numero 2 di maggio renderà di nuovo il tempo instabile, specie al Nord. Sabato si prevedono temporali nelle zone interne del Centro e in Sardegna. Verso sera peggiora anche al Nordovest e di notte anche al Centro. Domenica migliora al Nordovest e i temporali si spostano a Nordest e sulle regioni centrali adriatiche. Al Sud avremo tempo stabile e clima mite per tutto il fine settimana.