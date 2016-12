foto Afp

14:10

- "Il nuovo Ministro dell'Integrazione Kyenge venga a Vicenza a rendere visita alla vittima, con il coraggio di affrontare i problemi per quello che sono e per ribadire a tutti che non ci può essere integrazione senza legalità". Con queste parole il presidente leghista del Veneto, Luca Zaia ha commentato il fermo nel vicentino di due ghanesi presunti violentatori di una giovane austriaca. Dopo aver ringraziato i carabinieri Zaia chiama in causa Cecile Kyenge, neoministro dell'integrazione del Governo Letta di origine congolese.