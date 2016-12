foto Ansa

11:23

- "Dico ai responsabili della cosa pubblica di fare ogni sforzo per dare nuovo slancio all'occupazione, di preoccuparsi per la dignità della persona". Così papa Francesco all'udienza generale in piazza San Pietro. Facendo riferimento al Primo Maggio, il Santo Padre ha ricordato le "difficoltà che in vari Paesi incontra il mondo del lavoro e dell'impresa, condannando la concezione economicista della società che cerca il profitto egoista".