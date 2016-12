Meteo: ancora instabile al Nord e bello al Sud

foto Meteo.it Correlati Le previsioni per i prossimi giorni

Il tempo è anche oggi caratterizzato da una marcata instabilità al Nord per la presenza della perturbazione numero 8 di aprile, che non investirà però direttamente la nostra Penisola perché bloccata dall'area di alta pressione sul Mediterraneo orientale. Al Centrosud invece prevale il tempo bello, accompagnato da caldo fuori stagione grazie a moderati venti di Scirocco.

Domani si prevede un parziale miglioramento del tempo anche al Nord: acquazzonti e temporali si potranno avere più che altro su Alpi e Prealpi in Piemonte e Lombardia.

Domani si prevede un parziale miglioramento del tempo anche al Nord: acquazzonti e temporali si potranno avere più che altro su Alpi e Prealpi in Piemonte e Lombardia.



Oggi nuvole al Nord - Oggi ci saranno dunque molte nuvole al Nord e in Toscana, con piogge che durante la giornata bagneranno Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia occidentale, Trentino e Toscana. Alternanza di sole e nuvole sul resto del Centro e sulle Isole, con brevi ma improvvisi scrosci di pioggia su zone interne del Centro, sulla Sicilia settentrionale e sul nord della Sardegna. In prevalenza sereno o poco nuvoloso al Sud Peninsulare. Temperature massime in leggero rialzo al Nord; stazionarie o in lieve calo invece nel resto d’Italia.



Oggi si prevedono 18 gradi a Torino, 20 a Milano, Piacenza, Rimini, 21 a Brescia, Genova, Bolzano, Venezia, 23 a Bologna, Udine, Ancona, Pescara, Campobasso, Alghero, 24 a Grosseto, L’Aquila, Viterbo, Reggio Calabria, Sassari, 26 a Roma, Firenze, Taranto Messina, 27 a Bari e Lecce e 29 a Palermo. Venti meridionali o di Scirocco, da deboli a moderati, interesseranno gran parte del Centrosud e Isole.



Domani rischio pioggia al Nord, soprattutto in Piemonte - Per domani si prevedono più schiarite nelle regioni settentrionali, ampie in Liguria e sulle coste dell’alto Adriatico. Il tempo sarà sereno in Emilia. Al sole si alterneranno nuvole con rovesci e temporali in Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige. La regione più sfortunata sarà il Piemonte, con piogge più insistenti, mentre sul resto del Nord si prevedono solo rovesci e temporali momentanei.



In prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove, con qualche nuvola in più solo su Toscana, zone interne del Centro e Sardegna. Nel pomeriggio sarà possibile qualche breve rovescio sull’Appennino centrale. Temperature quasi ovunque in leggero aumento: il caldo continua al Centrosud e i valori sono in salita anche al Nord, soprattutto al Nordest dove nel pomeriggio si potranno anche superare i 25 gradi. Domani si prevedono 20 gradi a Torino e Cuneo, 23 a Milano, Imperia, Bolzano, Venezia, 25 a Bologna, Verona, Pescara, 26 a Campobasso, Grosseto, Rieti, Brindisi, Messina, 27 a Roma, L’Aquila, 28 a Lecce e Bari.



Weekend con pioggia - Giovedì 2 maggio è già arrivo una nuova perturbazione, la numero 1 del mese, che accentuerà l’instabilità già presente sull’Italia. In mattinata piogge e rovesci al Nordest e al Centro. Nel pomeriggio rovesci e temporali raggiungeranno anche la Lombardia e le zone montuose del Piemonte. Andrà meglio al Sud e nelle Isole, dove ci sarà solo qualche nube.



Venerdì tempo ancora instabile: si prevede ancora il passaggio di una perturbazione che potrebbe fare sentire i suoi effetti, prima al Nord poi al Centro, anche nella mattinata di sabato. Poi il tempo dovrebbe migliorare: tra sabato e domenica il tempo sereno prevarrà su gran parte del nostro Paese.



Quanto alle temperature, scnederanno al Centro, mentre ci saranno punte di 30 gradi al Sud e in Sicilia. Nel fine settimana il termometro tornerà su valori più consoni per il periodo anche al Sud, mentre il clima sarà gradevole su tutta l’Italia.