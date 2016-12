foto Dal Web

- Due giovani ghanesi sono stati arrestati dai carabinieri di Valdagno (Vicenza) per violenza sessuale nei confronti di una 22enne tedesca. La giovane, in Italia per un corso di specializzazione, aveva accettato l'invito a cena dei due stranieri, di 29 e 27 anni. Una volta arrivati nel loro appartamento, i due hanno immobilizzato la ragazza, le hanno tolto il cellulare e infine violentata.