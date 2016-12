foto Ansa

21:05

- Il Gip di Siena, Ugo Bellini, scrive che, allo stato attuale "non risultano vantaggi economici" neppure indiretti che la ristrutturazione di Alexandria effettuata con Banca Nomura abbia potuto portare agli ex vertici di Mps, Giuseppe Mussari, Antonio Vigni e Gianluca Baldassarri. Il giudice nei giorni scorsi ha detto no al decreto di sequestro emesso dai pm titolari dell'inchiesta per Banca Nomura e per gli ex vertici del Monte.