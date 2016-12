foto LaPresse

19:36

- L'ex capo dello Sco, Gilberto Caldarozzi, condannato in Cassazione a 3 anni e 8 mesi per falso, per l'irruzione nella caserma Diaz nei giorni del G8 di Genova del 2001, dovrà scontare un periodo di detenzione domiciliare di 8 mesi. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Genova, rigettando la richiesta dell'affidamento ai servizi sociali. Tre anni della pena erano stati condonati per effetto dell'indulto.