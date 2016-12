foto Ansa

- "Cosa ho fatto? Non lo so. Non so spiegare". Questo ripeterebbe agli agenti penitenziari che lo sorvegliano Luigi Preiti, l'uomo che ha sparato contro due carabinieri davanti palazzo Chigi. Da ieri sera si trova nel carcere di Rebibbia, in isolamento, sorvegliato con una telecamera. Sul fronte indagini, intanto la Procura di Roma ha disposto una perizia tecnica sulla pistola, calibro 7,65, per stabilire se in passato sia stata utilizzata.