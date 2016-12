L'Italia divisa in due dal meteo

foto Meteo.it Correlati Le previsioni meteo in diretta

La situazione in Europa 10:26 - La settimana si apre all'insegna dell'instabilità al Nord e del bel tempo al Centrosud. Il Paese sta facendo i conti con due diverse strutture: da una parte l'alta pressione nordafricana, che regala un anticipo d'estate alle regioni centromeridionali; dall'altra una nuova perturbazione atlantica, la numero 8 aprile, che nelle ultime ore si è posizionata tra Francia, Mediterraneo Orientale, e Nordafrica.

Oggi molte nuvole al Nordovest e Alpi Orientali, con piogge sparse, su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria; le precipitazioni saranno più diffuse al mattino, con anche dei temporali specie in Liguria, mentre nel pomeriggio le piogge e i rovesci saranno più intermittenti. Nuovo peggioramento tra sera e notte con il rischio di forti rovesci in Piemonte, Liguria e alta Lombardia. Alternanza di sole e nuvole sul resto del Nord, Toscana e Sardegna; prevalenza di cielo sereno altrove. Temperature massime in crescita, specie al Centrosud, dove si farà sentire un po' di caldo, con punte fino a 27-28 gradi (in particolare 28 gradi a Palermo, 27 gradi a Firenze, Roma, Napoli e Trapani). Ventoso al Centrosud e Isole per caldi venti di Scirocco.



Domani ancora piogge intense e diffuse al Nordovest. Nel pomeriggio le precipitazioni si concentreranno soprattutto nelle zone alpine e prealpine e in Friuli. Qualche nuvola in più al Centrosud, dove le temperature saranno comunque ancora al di sopra delle medie di stagione.



Il primo maggio caldo ovunque tranne che a Nordovest - La Festa dei Lavoratori sarà caratterizzata da caldo e temperature sopra la media in tutta Italia, ad eccezione delle regioni di Nordovest che dovranno vedersela ancora con un po' di instabilità. Qualche nuvola in più andrà a interessare anche la Sardegna e le regioni centrali, soprattutto a ridosso dei rilievi.



Venti di scirocco - In questi giorni al Centrosud soffiano venti intensi di Scirocco che causano un rialzo delle temperature. In particolare si raggiungeranno raffiche anche oltre i 70 km/h nelle Isole Maggiori. Le temperature supereranno i 25 gradi in molte regioni, ma avremo anche le prime punte di 30 gradi. Le regioni più calde saranno Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.



La tendenza per il weekend - Giovedì 2 torneranno nubi e qualche pioggia al Nord e nelle regioni centrali. Qualche nube in più anche al Sud e sulle Isole, ma senza piogge di rilievo. Le temperature saranno ancora sotto l'influenza dell'aria calda di origine nordafricana e avremo ancora valori sopra le medie nelle regioni meridionali. Al Centronord, anche a causa del veloce peggioramento, i valori torneranno vicini alle medie o saranno di poco al di sopra. La perturbazione transiterà in modo abbastanza veloce, dato che già nel corso di venerdì 3 si dovrebbe verificare un miglioramento generalizzato. Maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.