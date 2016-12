Dalla Chiesa e la borsa ritrovata, il figlio Nando: "Mio padre aveva scoperto qualcosa"

foto Ansa 10:50 - ''Il ritrovamento della borsa vuota prova che mio padre aveva scoperto qualcosa in Sicilia. E qualcuno non voleva che le sue scoperte venissero fuori dopo la sua morte''. Lo dice a Repubblica Nando dalla Chiesa, il figlio del generale prefetto ucciso trentuno anni fa a Palermo. - ''Il ritrovamento della borsa vuota prova che mio padre aveva scoperto qualcosa in Sicilia. E qualcuno non voleva che le sue scoperte venissero fuori dopo la sua morte''. Lo dice a Repubblica Nando dalla Chiesa, il figlio del generale prefetto ucciso trentuno anni fa a Palermo.

Quella ritrovata, spiega, era la borsa che suo padre teneva sempre con sé: ''Sempre piena di carte, carte su indagini che non aveva mai interrotto neanche quando era prefetto di Palermo''.



''Forse - aggiunge -, un carabiniere si è voluto togliere uno scrupolo di coscienza prima di morire. E ha scritto un anonimo ai magistrati di Palermo, ricordando quella borsa di cui tutti si erano dimenticati. Ci dica tutta la verità, quel carabiniere. E se qualcun altro sa, parli''.



''Noi familiari siamo stati sempre catturati dalla vicenda della cassaforte svuotata nella camera da letto di Villa Pajno - prosegue - Un altro mistero mai spiegato nei processi. In realtà, c'eravamo chiesti che fine avesse fatto la borsa. Ma nessuno ci parlò mai del suo ritrovamento nell'auto''. Questa, sottolinea, è una ''scoperta decisiva. Finalmente, abbiamo la conferma che il generale aveva delle attività investigative in corso''.



''Il ritrovamento della borsa allarga il quadro delle responsabilità del delitto - sottolinea - Chiarisce una volta e per tutte che quello non è stato solo un omicidio di mafia. Perché non potevano certo essere i mafiosi a svuotare la cassaforte a Villa Pajno. E neanche a sfilare le carte dalla borsa''.